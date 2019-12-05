Жители Ленобласти получат бесплатную юридическую помощь

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-05T13:25:26+03:00

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В Ленинградской области расширили список местных жителей, которые могут пользоваться бесплатной юридической помощью. Соответствующий законопроект был принят во вторник, 3 декабря на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

- Законопроект расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В них вошли люди, признанные пострадавшими дольщиками, а также граждане предпенсионного возраста, - рассказали в ЗакСобрании Ленобласти.

Важно отметить, что на территории 47-го региона на 2018 год проживали 144 тысячи людей предпенсионного возраста от 55 до 59 лет. В связи с повышением планки, когда граждане уходят на заслуженный отдых, появилась потребность в социальной и экономической защите их трудовых прав.

Сама по себе услуга адвоката оказалась очень востребованной. В 2018 году юристы оказали бесплатную помощь 555 жителям Ленобласти, а за первые девять месяцев 2019 – 482 гражданам. В случае, если в 2020 году количество обращений к бесплатным юристам увеличится, планируется увеличить бюджет средств на оплату труда адвокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU