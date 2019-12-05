В «Крестах» прошел крестный ход

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-05T13:32:19+03:00

В "Крестах" состоялся крестный ход. Фото: УФСИН по СПб и ЛО.

Он состоялся по случаю праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

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В петербургском изоляторе «Кресты-2» (СИЗО-1), расположенном в Колпино, прошел крестный ход. Он, как и последующее богослужение, были посвящены христианскому празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- Служение возглавили председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии и помощник начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по организации работы с верующими протоиерей Олег Скоморох, а также отец Георгий Сычев – настоятель храма СИЗО-1, - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

На самом богослужении присутствовали начальник следственного изолятора Владимир Ивлев, сотрудники «Крестов» и осужденные из отряда хозяйственного обслуживания.

А по его окончании священники, арестанты и их охранники все вместе прошли крестным ходом по территории «Крестов».

ИСТОЧНИК KP.RU