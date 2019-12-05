В «Крестах» прошел крестный ход
В петербургском изоляторе «Кресты-2» (СИЗО-1), расположенном в Колпино, прошел крестный ход. Он, как и последующее богослужение, были посвящены христианскому празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.
- Служение возглавили председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии и помощник начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по организации работы с верующими протоиерей Олег Скоморох, а также отец Георгий Сычев – настоятель храма СИЗО-1, - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
На самом богослужении присутствовали начальник следственного изолятора Владимир Ивлев, сотрудники «Крестов» и осужденные из отряда хозяйственного обслуживания.
А по его окончании священники, арестанты и их охранники все вместе прошли крестным ходом по территории «Крестов».
ИСТОЧНИК KP.RU