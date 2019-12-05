2019-12-05T13:32:19+03:00
Общество

В «Крестах» прошел крестный ход

Он состоялся по случаю праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Петр КИБЕР
Поделиться:
В "Крестах" состоялся крестный ход. Фото: УФСИН по СПб и ЛО.В "Крестах" состоялся крестный ход. Фото: УФСИН по СПб и ЛО.
Изменить размер текста:

В петербургском изоляторе «Кресты-2» (СИЗО-1), расположенном в Колпино, прошел крестный ход. Он, как и последующее богослужение, были посвящены христианскому празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- Служение возглавили председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии и помощник начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по организации работы с верующими протоиерей Олег Скоморох, а также отец Георгий Сычев – настоятель храма СИЗО-1, - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

На самом богослужении присутствовали начальник следственного изолятора Владимир Ивлев, сотрудники «Крестов» и осужденные из отряда хозяйственного обслуживания.

А по его окончании священники, арестанты и их охранники все вместе прошли крестным ходом по территории «Крестов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую экологичную новогоднюю елку из переработанного мусора установят в Петербурге
За ушастую сову, улетевшую от хозяев в Приморском районе Петербурга, объявлено вознаграждение
Пойманного в Петербурге мигранта-спонсора запрещенной в РФ организации ИГ отправили за решетку
Голову кузнечика в банке с горошком «высшего сорта» нашли повара петербургского кафе
В Петербурге под суд пойдет криминальный авторитет, укравший 13 тонн красной икры
Бывший инспектор ГИБДД Карелии осужден за взятку
Полиция поймала подростка, забросавшего снежками вечный огонь в Петербурге
Жители Ленобласти получат бесплатную юридическую помощь
В метро Петербурга посчитали, сколько жетонов продает кассир за смену
В массовом ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» пострадала 25-летняя девушка-водитель и ее пассажир
ЖК «Лондон Парк»: открыты продажи квартир в корпусах третьей очереди
Пользователи каршеринга в Петербурге смогут оставить новогодние подарки для пациентов хосписов
Из трехэтажного коттеджа у петербургского инженера украли деньги и золотые украшения с бриллиантами
Петербуржец чинил люстру соседке и подорвался на фонарике ее покойного сына