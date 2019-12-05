2019-12-05T13:41:17+03:00
Происшествия

Бывший инспектор ГИБДД Карелии осужден за взятку

Экс-полицейский должен выплатить штраф и отбыть трехгодичный условный срок
Лилия КОЗЛОВА
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Бывший сотрудник ГИБДД Карелии осужден за взяткуБывший сотрудник ГИБДД Карелии осужден за взяткуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петрозаводске городской суд в четверг, 5 декабря, признал виновным во взятничестве бывшего инспектора ГИБДД Прионежского района Карелии. Мужчина обвиняется в том, что пользовался служебным положением и доступом к информации о случившихся ДТП. Эти данные он «сливал» постороннему человеку, который использовал их по своему усмотрению.

- С февраля по декабрь 2017 года экс-правоохранитель получил взятку за предоставление служебных сведений о ДТП, произошедших в Петрозаводске и Прионежском районе. Всего мужчина получил 55 тысяч рублей. Это были персональные данные, информация о степени тяжести причиненного вреда здоровью, а также копии материалов административного расследования, - рассказали в прокуратуре Карелии.

Сообщник инспектора, получив сведения, связывался с потерпевшими и предлагал им свои услуги, обещая решить вопрос со страховкой.

Суд оштрафовал бывшего работника дорожной полиции на 220 тысяч рублей, а также назначил наказание – 3 года условно, а также запрет на работу в правоохранительных органах в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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