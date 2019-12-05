2019-12-05T14:12:28+03:00
Происшествия

В Петербурге под суд пойдет криминальный авторитет, укравший 13 тонн красной икры

По версии следствия 62-летний Леонид Колесников организовал преступную группировку, насчитывающую десятки человек
Петр КИБЕР
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Следственный комитет завершил расследование дела в отногении петербургского криминального авторитета.Следственный комитет завершил расследование дела в отногении петербургского криминального авторитета.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование дела 62-летнего Леонида Колесникова, которого называют криминальным авторитетом. По версии правоохранительных органов, он с 1994 по 2010 годы возглавлял организованную преступную группировку, которая занималась разбоем, вымогательствами, убийствами и прочим.

- В период деятельности преступного сообщества с 1994 по 2017 год обвиняемые совершили следующие преступления: похищение неизвестного мужчины и его убийство; разбойное нападение на экспедитора, в ходе которого были похищены около 13 тонн красной икры на общую сумму около 13 млн рублей; покушение на убийство трех лиц из хулиганских побуждений, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК РФ.

И это далеко не полный список грехов, который, по мнению следователей, числится за участниками группировки. Она, к слову, имела четкую организационную структуру и даже «корпоративный дух» - на ежегодных общих мероприятия особо отличившихся награждали специальными значками с буквой «К».

Объем уголовного дела составил около 100 томов, в ближайшее время оно, с утвержденным обвинительным заключением, будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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