Голову кузнечика в банке с горошком «высшего сорта» нашли повара петербургского кафе

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-05T14:17:31+03:00

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«Кусочек лета» нашла в декабре жительница Петербурга на дне банки с консервированным горошком. Женщина открыла упаковку продукта, на котором написано, что он «высшего сорта». Однако, внутри обнаружила среди зеленых шариков голову кузнечика с длинными усами. Неаппетитной находкой она поделилась в соцсети.

- Ребята, если что, я в общепите работаю. Спасибо нашим поварам за внимательность, а то кто-то сейчас ел был винегрет с мясом, - рассказала петербурженка.

Участники обсуждения горошка с «сюрпризом» отметили, что кузнечик – это белок, который никому не повредит. Кроме того, напомнили, что в странах Азии, жаренные в кляре или панировке кузнечики и саранча являются деликатесом и их с удовольствием употребляют под пенное.

- Помню открыла банку кукурузы, а там толпа гусениц. Правда, уже в виде мяса, - поделилась опытом пользовательница сети.

ИСТОЧНИК KP.RU