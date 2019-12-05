Первую экологичную новогоднюю елку из переработанного мусора установят в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-05T15:06:45+03:00

Внести вклад в ее создание могут все жители города, сдав ненужные отходы

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В Петербурге появится первая в России экологичная елка, сделанная из переработанного мусора. Искусственная красавица украсит одну из улиц Северной столицы под Новый год и будет радовать горожан не меньше, чем другие живые и не живые елочки. Инициатором экологической акции стала одна из типографий города на Неве. О проекте стало известно в четверг, 5 декабря.

- Мы всерьез озабочены экологическим состоянием российских городов и хотим внести свой посильный вклад в развитие переработки и вообще повышения уровня сознательности населения в этом вопросе, - приводит слова директора типографии издание «Невские новости».

Для создание такой елочки будут использованы старые баннеры, визитки, буклеты и другие бумажные и пластиковые носители, которые больше не нужны их владельцам. Сдать вещи и принять участие в акции можно в Выборгском районе Петербурга. Рядом со входом в типографию, расположенной в поселке Парголово на улице Ленина, 5, стоит специальный контейнер для приема мусора.

Подобные эко-елки уже устанавливают на улицах Израиля, Франции и Латвии. В Петербурге это будет первая для России елочка.

ИСТОЧНИК KP.RU