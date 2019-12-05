Ураганный ветер накроет Ленобласть в конце недели

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-05T15:47:45+03:00

В Петербурге и регионе потеплеет и сдует весь выпавший снег

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Зима словно решила не задерживаться в Петербурге. Выпавший 1 декабря снег уже практически полностью исчез с улиц. В четверг, 5 декабря, в городе на Неве и Ленобласти значительно потеплело из-за чего сугробы превратились в глубокие лужи, мешающие проходу. К концу недели в регионе станет еще теплее, но поднимется сильный ветер.

- С пятницы, 6 декабря, и по воскресенье, 8 декабря, на территории Ленинградской области ожидается сильный ветер, местами 15-17 метров в секунду, - сообщили в управлении МЧС по региону.

Повышение температуры днем до плюс 5, понижение ночью до нуля, и ветер негативно повлияют на состояние дорог. Автомобилистам следует быть внимательней и не забывать про гололед, несмотря на временную оттепель.

Спасатели напоминают, что при плохой погоде лучше всего сидеть дома. Если же эту рекомендацию никак не выполнить, то стоит быть максимально осторожными, опасаться машин, гололеда и деревьев, которые может повались зимний ураган.

ИСТОЧНИК KP.RU