2019-12-05T16:48:32+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в пожаре на Серебристом бульваре в Петербурге

Оказавшихся в задымленной квартире людей эвакуировали, огонь потушили [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В пожаре в жилой квартире на Серебристом пострадали два человека, всего 10 были эвакуированыВ пожаре в жилой квартире на Серебристом пострадали два человека, всего 10 были эвакуированыФото: СОЦСЕТИ
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Серьезное ЧП произошло в Приморском районе Петербурга. Днем в четверг, 5 декабря, в жилой квартире дома 27, корпус 2, по Серебристому бульвару начался пожар. Огонь быстро охватил одной из помещений трехкомнатного жилья, преградив путь к спасению людей, которые находились внутри. Из горящей квартиры их вызволяли сотрудники МЧС.

- Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на девятом этаже 11-этажки поступило в 15:45 часов. Прибыв на место, спасатели эвакуировали из горящего помещения двух человек. Оба они пострадали и были переданы в руки медиков, - сообщили в МЧС Петербурга.

Также из дома были эвакуированы еще восемь жильцов. Их здоровью ничего не угрожает.

Спасатели потушили пожар к 16:16 часам. Во время ЧП обгорела обстановка в квартире на площади 10 квадратов.

На данный момент причины возникновения пожара уточняются. Местные жители в соцсетях высказывают мнение, что возгорание произошло из-за проблем с проводкой.

В пожаре на Серебристом бульваре в Петербурге пострадали два человека .

ИСТОЧНИК KP.RU

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