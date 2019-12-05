Невский проспект вошел в ТОП самых красивых улиц мира

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-05T17:12:52+03:00

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В том, что Петербург - это один из самых красивых городов мира, уверены все его жители. Да и многие туристы согласны с таким утверждением. А Невский проспект является квинтэссенцией этой красоты. И не зря он попал в список самых прекрасных улиц мира, который составил американский канал CNN Travel.

- Спланированный Петром Великим в начале XVII века, Невский проспект является основной магистралью города, которая, незабываемо блестя огнями, идет от Адмиралтейства до площади у Московского вокзала. Здесь лучше всего сохранившиеся исторические здания в России, включая Собор Спаса на Крови и величественный Казанский собор, - пишут составители рейтинга.

Надо сказать, что Петербург с Невским проспектом - единственный представитель России в международном рейтинге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Надо сказать, что Петербург с Невским проспектом - единственный представитель России в международном рейтинге. Особенно он красив в новогоднем убранстве. Именно такое фото и стало иллюстрацией в рейтинге.

Невский проспект является основной магистралью города.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме главной улицы города на Неве здесь оказались сказочная, словно сошедшая со страниц «Гарри Поттера» Cockburn Street из Эдинбурга, Шотландия со своей викторианской архитектурой; Философская тропа в японском Киото, где цветет сакура; Знаменитая извивающаяся Lombard Street в американском Сан-Франциско и другие улицы из разных стран, включая Китай, Индию, Португалию, США и так далее.

В списке из 21 улицы Невский проспект занял 15-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU