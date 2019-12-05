2019-12-05T17:06:42+03:00
Политика

Ирина Ган заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга

Ранее она работала начальником аппарата градоначальника Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
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Ирина Ган стала заместителем руководителя администрации губернатора ПетербургаИрина Ган стала заместителем руководителя администрации губернатора ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге на должность заместителя руководителя администрации губернатора города назначена Ирина Ган. Об этом объявил Смольный в четверг, 5 декабря. Свой пост, уже знакомая петербуржцам чиновница, заняла накануне, 4 декабря.

- Ирина Ган будет координировать деятельность аппаратов вице-губернаторов по исполнению поручений губернатора, а также готовить предложения по развитию единой системы документооборота и делопроизводства, - пояснили в Смольном.

В задачи чиновницы входит обеспечение исполнения поручений градоначальника Петербурга, предоставление данных по результатам обработки корреспонденции, докладных (служебных) записок вице-губернаторов и руководителей исполнительных органов государственной власти Петербурга, а также по итогам объезда городских объектов и совещаний.

Напомним, что до назначения на эту должность, с февраля 2019 года Ирина Ган занимала пост главы губернаторского аппарата. Ранее выполняла обязанности советника врио губернатора со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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