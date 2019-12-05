В Петербурге открылся девятый международный Арктический форум

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-05T17:25:54+03:00

На церемонии присутствовал замминистра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков

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Петербург вновь стал площадкой для крупного мероприятия. С 5 по 7декабря в Северной столице проходит Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее», на который прибыли 2500 делегатов из 40 регионов России, а также представители 20 иностранных государств.

- Арктика — важнейшее направление в ближайшей перспективе экономического развития страны. Неслучайно правительство уделяет много внимания этому вопросу. Большое количество преференций, льготы на добычу природных ископаемых, должны помочь сделать прорыв в развитии региона, - приводит слова замминистра по делам Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова ФАН.

Темами форума станут: развитие Северного морского пути, сохранение животного мира в Арктике и экология, инновации при освоении северных территорий, строительство в арктических условиях и так далее.

Также на площадке форума в 2000 квадратных метров представлена техника, проекты и технологии для развития Арктики, разработанные российскими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU