В Ленобласти защитят жизнь и права бездомных животных

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-05T18:28:31+03:00

В регионе подготовили законопроект о гуманном и ответственном отношении к бродячим кошкам и собакам

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Правительство Ленинградской области решило пересмотреть существующий закон «Об обращении с животными без владельцев» и внести в него изменения. Как стало известно в четверг, 5 декабря, это должно помочь формированию гуманного и ответственного отношения к бездомным собакам и кошкам, а также защитить права четырехлапых.

- В законопроекте четко прописан весь порядок действий при отлове собак, их осмотре, вакцинации, стерилизации, регистрации, а также возврата в места обитания, - сообщает Законодательное собрание Ленобласти.

Так, предполагается, что всех бездомных псов в регионе следует отловить, проверить здоровье, вылечить, стерилизовать и пометить. Это нужно не только для самих животных, но и для людей. Так как, нередко, бродячие хвостатые переносят различные болезни, в том числе бешенство. Усыплять отловленных собак предлагается запретить. Только в тех случаях, если здоровье животного находится в критическом состоянии и это избавит его от страданий.

В остальных случаях, предполагается, что в Ленобласти будут работать пункты передержки, а также приюты, заботящиеся о пушистых друзьях, у которых нет хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU