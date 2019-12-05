2019-12-05T22:14:30+03:00
Общество

Жители Мурино пожаловались на отключение света

Многоэтажка на Воронцовском бульваре, 17 встретила во тьме вечер 5 декабря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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1200 жителей Мурино лишились света вечером 5 декабря.1200 жителей Мурино лишились света вечером 5 декабря.Фото: Артем КИЛЬКИН
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5 декабря около 18:06 погас свет в доме №17 на Воронцовском бульваре в Мурино. Во тьме остались ориентировочно 1200 человек. Жалобы и вопросы тут же посыпались в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

- Лифт не работает, wi-fi нет, еду не погреть, бедные рыбки сейчас без фильтрации. Хорошо хоть зарядила аккумулятор вчера, можно в телефоне посидеть. Кто знает, что случилось, почему нет электричества во всем доме? – написала жительница «погасшей» многоэтажки.

По словам пострадавших, свет дважды мигнул и канул в лету. В итоге жить во мраке пришлось около трех часов.

- Электроэнергия отсутствовала в четырех секциях. Устранением неисправностей занималась аварийно-ремонтная бригада ОАО «ОЭК». В 21:10 электроснабжение в доме восстановили, - передал позднее официальный сайт администрации Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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