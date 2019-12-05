Огромная толпа родителей встала в очередь за билетами на детскую елку в Петербурге

5 Дек. 22:43 2019-12-05T22:43:38+03:00

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В Красногвардейском районе Петербурга огромная толпа родителей встала в очередь за билетами на детскую новогоднюю елку. Горожане хаотично выстроились перед зданием муниципального округа «Пороховые». Все для того, чтобы порадовать свое чадо бесплатным праздником. Борьба шла за 950 билетов.

- Маловато, ведь в прошлом году их было около 3 тысяч. И вот, что здесь творится. Всем точно не хватит. Мы на публичных слушаниях поднимали этот вопрос. Но пока бюджет позволяет подарить лишь 950 билетов. Часть детей останется без новогоднего праздника, - рассказали очевидцы в группе «Красногвардейский район Санкт-Петербурга» во «Вконтакте».

Хаотичная очередь собрала в себе несколько сотен родителей. Фото: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb

Некоторые петербуржцы не понимают такой ажиотаж. Ведь в городе и без этих мук легко найти для ребенка относительно недорогие елки. А из-за этой «халявы» можно только потратить свои нервы и силы.

ИСТОЧНИК KP.RU