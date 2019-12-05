2019-12-05T23:07:37+03:00
Происшествия

Пенсионер за рулем «Рено» насмерть сбил женщину на «зебре» на Светлановском проспекте

По словам очевидцев, пешеход шла по «зебре» даже не повернув голову
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Машину возможного виновника ДТП сфотографировал очевидец. Фото: vk.com/spb_todayМашину возможного виновника ДТП сфотографировал очевидец. Фото: vk.com/spb_today
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5 декабря около 17:15 в Калининском районе пенсионер насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». Трагичное ДТП произошло возле дома №117 на Светлановском проспекте.

- За рулем «Рено» находился 67-летний мужчина. Он двигался по проспекту и наехал на женщину 1989 года рождения, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, от сильного удара она скончалась на месте. Сейчас по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев страшного происшествия, участок дороги освещен. Мужчина, двигавшийся по проспекту вслед за «Рено» уверен в виновности пенсионера.

- Он был в очках. Говорю это, потому что я ехал за иномаркой в 50 метрах и видел пешехода! А женщина даже не повернула голову, - пишет свидетель ДТП в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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