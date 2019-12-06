У фасада «Манежа» появились «Самые красивые лошади в мире»

СЕГОДНЯ 00:53 2019-12-06T00:53:50+03:00

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Петербуржцы заметили на площади у западного фасада «Манежа» инсталляцию в виде необычных лошадей, выполненных в минималистичном стиле. Фигуры животных установил художник Андрей Люблинский. Проект «Самые лучшие лошади в мире» создавался специально для выставочного зала.

- Инсталляция представляет актуальную трактовку двух диоскуров на фасаде «Манежа». Конные статуи контрастируют с классическим окружением. Пластический язык Люблинского отсылает к цифровой природе современной визуальности. Художник затрагивает идею возможной тиражируемости объектов, а также демократичности, свойственной дизайнерской практике, - пишет пресс-служба «Манежа» во «Вконтакте».

Лошади пробудут у "Манежа" до 29 февраля. Фото: vk.com/manegepetersburg

По задумке творца, его лошадки не просто вторгаются в городское пространство, но и вступают в диалог со скульптурами на фасаде выставочного зала. Наблюдать инсталляцию можно до 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU