2019-12-06T01:15:51+03:00
Звезды

Елизавета Боярская трогательно поздравила годовалого сына с днем рождения

5 декабря Гришеньке Боярскому исполнился один год
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Счастливые мама и папа сфотографировались для Instagram. Фото: instagram.com/lizavetaboСчастливые мама и папа сфотографировались для Instagram. Фото: instagram.com/lizavetabo
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Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram трогательное поздравление с днем рождения, предназначенное для ее сына Гришы. 5 декабря маленькому внуку легендарного Д'Артаньяна исполнился годик. Актриса отметила, что у нее с мужем Максимом Матвеевым крайне насыщенная и захватывающая жизнь, но для них высшая награда – быть мамой и папой любимых детей.

- Раньше, череда наших зимних дней рождений начиналась с меня. Теперь у нас новый праздник! 5 декабря! День рождения нашего сыночка. Никакие признания и овации не сравнятся с этими сладкими поцелуями и объятиями. Любимый муж, спасибо тебе за обоих наших мальчишек, за то что ты - самый уникальный папа на свете! – написала счастливая Боярская.

Торт именинника выглядит внушительно и красиво. Фото: instagram.com/lizavetabo

Торт именинника выглядит внушительно и красиво. Фото: instagram.com/lizavetabo

По словам Елизаветы, все пожелания Грише они уже нашептали ему в ушки. Сейчас он спокойно спит в кроватке. Днем его ждал вкуснейший и красивейший торт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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