Петербуржцы массово дают предновогодние обещания игрокам «Зенита»

СЕГОДНЯ 01:40 2019-12-06T01:40:11+03:00

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«Зенит» подготовил для болельщиков, пожалуй, самый вдохновляющий новогодний проект. Сине-бело-голубые запустили в соцсетях флешмоб #ОбещаюЗениту.

- Накануне Нового года мы даем себе обещания стать лучше. И каждый раз забываем о них! Чтобы приблизиться к своей цели в 2020 году, мы предлагаем дать обещания тем, кого невозможно подвести. На специальном сайте ny2020.fc-zenit.ru болельщики смогут пообещать выполнить что-то важное любимым игрокам «Зенита», а футболисты - тем, кто их поддерживает, - интригует пресс-служба клуба.

Семак обещает проследить за выполнением обещаний. Фото: ny2020.fc-zenit.ru

Если коротко, то фанаты в абсолютном восторге от креатива команды. Конечно, если сам главный тренер Сергей Семак заверяет, что проверит выполнение обещаний в конце следующего года, то тут уж волей-неволей поступишь по совести. Вот только некоторые варианты болельщиков «Зенита».

- В новом году я обещаю Артему Дзюбе, что перестану ругаться матом!

- В новом году я обещаю Себастьяну Дриусси, что посещу все музеи Петербурга!

- В новом году я обещаю Ярославу Ракицкому, что откажусь от курения!

Сами футболисты тоже не остались в стороне. Например, Ерохин пообещал, что будет продолжать выкладываться на все сто. Михаил Кержаков – что ловил, ловит и будет ловить мячи. Барриос – что посетит все залы Эрмитажа.

Напомним, 6 декабря «Зенит» сыграет последний матч в году в рамках РПЛ. В соперниках – московское «Динамо». Начало поединка в 19:30.

#ОбещаюЗениту: поставь цель на 2020 год!.

ИСТОЧНИК KP.RU