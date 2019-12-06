Петербуржцы массово дают предновогодние обещания игрокам «Зенита»
«Зенит» подготовил для болельщиков, пожалуй, самый вдохновляющий новогодний проект. Сине-бело-голубые запустили в соцсетях флешмоб #ОбещаюЗениту.
- Накануне Нового года мы даем себе обещания стать лучше. И каждый раз забываем о них! Чтобы приблизиться к своей цели в 2020 году, мы предлагаем дать обещания тем, кого невозможно подвести. На специальном сайте ny2020.fc-zenit.ru болельщики смогут пообещать выполнить что-то важное любимым игрокам «Зенита», а футболисты - тем, кто их поддерживает, - интригует пресс-служба клуба.
Семак обещает проследить за выполнением обещаний. Фото: ny2020.fc-zenit.ru
Если коротко, то фанаты в абсолютном восторге от креатива команды. Конечно, если сам главный тренер Сергей Семак заверяет, что проверит выполнение обещаний в конце следующего года, то тут уж волей-неволей поступишь по совести. Вот только некоторые варианты болельщиков «Зенита».
- В новом году я обещаю Артему Дзюбе, что перестану ругаться матом!
- В новом году я обещаю Себастьяну Дриусси, что посещу все музеи Петербурга!
- В новом году я обещаю Ярославу Ракицкому, что откажусь от курения!
Сами футболисты тоже не остались в стороне. Например, Ерохин пообещал, что будет продолжать выкладываться на все сто. Михаил Кержаков – что ловил, ловит и будет ловить мячи. Барриос – что посетит все залы Эрмитажа.
Напомним, 6 декабря «Зенит» сыграет последний матч в году в рамках РПЛ. В соперниках – московское «Динамо». Начало поединка в 19:30.
#ОбещаюЗениту: поставь цель на 2020 год!.
ИСТОЧНИК KP.RU