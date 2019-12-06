2019-12-06T01:40:11+03:00
Спорт

Петербуржцы массово дают предновогодние обещания игрокам «Зенита»

Петербургский клуб запустил флешмоб #ОбещаюЗениту [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
"Зенит" запустил предновогодний флешмоб в соцсетях. Фото: ny2020.fc-zenit.ru"Зенит" запустил предновогодний флешмоб в соцсетях. Фото: ny2020.fc-zenit.ru
Изменить размер текста:

«Зенит» подготовил для болельщиков, пожалуй, самый вдохновляющий новогодний проект. Сине-бело-голубые запустили в соцсетях флешмоб #ОбещаюЗениту.

- Накануне Нового года мы даем себе обещания стать лучше. И каждый раз забываем о них! Чтобы приблизиться к своей цели в 2020 году, мы предлагаем дать обещания тем, кого невозможно подвести. На специальном сайте ny2020.fc-zenit.ru болельщики смогут пообещать выполнить что-то важное любимым игрокам «Зенита», а футболисты - тем, кто их поддерживает, - интригует пресс-служба клуба.

Семак обещает проследить за выполнением обещаний. Фото: ny2020.fc-zenit.ru

Семак обещает проследить за выполнением обещаний. Фото: ny2020.fc-zenit.ru

Если коротко, то фанаты в абсолютном восторге от креатива команды. Конечно, если сам главный тренер Сергей Семак заверяет, что проверит выполнение обещаний в конце следующего года, то тут уж волей-неволей поступишь по совести. Вот только некоторые варианты болельщиков «Зенита».

- В новом году я обещаю Артему Дзюбе, что перестану ругаться матом!

- В новом году я обещаю Себастьяну Дриусси, что посещу все музеи Петербурга!

- В новом году я обещаю Ярославу Ракицкому, что откажусь от курения!

Сами футболисты тоже не остались в стороне. Например, Ерохин пообещал, что будет продолжать выкладываться на все сто. Михаил Кержаков – что ловил, ловит и будет ловить мячи. Барриос – что посетит все залы Эрмитажа.

Напомним, 6 декабря «Зенит» сыграет последний матч в году в рамках РПЛ. В соперниках – московское «Динамо». Начало поединка в 19:30.

#ОбещаюЗениту: поставь цель на 2020 год!.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елизавета Боярская трогательно поздравила годовалого сына с днем рождения
У фасада «Манежа» появились «Самые красивые лошади в мире»
Смольный заверил, что СКК сохранит свой архитектурный облик после реконструкции
В Петербурге наградили пятиклассника, который спас малышку, провалившуюся под лед
Пенсионер за рулем «Рено» насмерть сбил женщину на «зебре» на Светлановском проспекте
Огромная толпа родителей встала в очередь за билетами на детскую елку в Петербурге
Жители Мурино пожаловались на отключение света
Адвокат историка-расчленителя Соколова жалуется на бесчеловечные условия в «Бутырке»
Новый год без круизов: Паром «Принцесса Анастасия» все еще не могут отремонтировать
«Хендай» вылетел на тротуар на Невском проспекте после столкновения с BMW
Пожарные спасли мужчину из вспыхнувшей квартиры в многоэтажке на Хасанской улице
На станции метро «Достоевская» на рельсы упал пассажир
Автобус №330 от метро «Шушары» продлят до ж/д вокзала в Колпино
«Зенит» опроверг слухи о новом контракте Дзюбы
Банда кабанов бегает по дорогам в Ленобласти
Цены на вторичное жилье в Петербурге побили исторический рекорд
В Ленобласти защитят жизнь и права бездомных животных
Школу олимпийского резерва в Парголово отдадут РПЦ
На крыше вуза на Аптекарском, где ледяная глыба убила студента, опасно свисает труба
Принято решение по переименованию станции метро «Новокрестовская»
Водитель Audi был пьян в момент массового ДТП с 13 авто у «Озерков» в Петербурге
В Петербурге открылся девятый международный Арктический форум
Легендарную блокадную булочную закрыли в Петербурге
Уровень воды в Неве резко повысился днем 5 декабря
Ирина Ган заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
Невский проспект вошел в ТОП самых красивых улиц мира
Два человека пострадали в пожаре на Серебристом бульваре в Петербурге
Девочка оказалась мальчиком: За рулем Audi, протаранившей 13 авто в «Озерках», находился мужчина