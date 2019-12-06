2019-12-06T03:01:29+03:00
Общество

Чем пахнет Д’Артаньян: К юбилею Боярского парфюмер создает духи мушкетера

Предполагается, что флакон духов пронзит шпага [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Парфюмер выяснила, как пахнет настоящий мушкетер.Парфюмер выяснила, как пахнет настоящий мушкетер.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге создают духи, посвященные образам Михаила Боярского в кино. Парфюмер Оксана Чернышова сейчас вовсю работает над ароматом с именем «Д’Артаньян». Сроки поджимают, ведь в идеале девушка хочет подарить духи известному актеру к его юбилею. Напомним, 26 декабря ему исполнится 70 лет.

Парфюмер старается успеть к юбилею любимого актера. Фото: предоставлено героем публикации.

Парфюмер старается успеть к юбилею любимого актера. Фото: предоставлено героем публикации.

- В процессе размышлений над образом любимого Боярского мне на ум приходили следующие слова: пылкий, дерзкий, принципиальный, твердый, яркий, стремительный. В аромате они ассоциируются с нотами цитруса, розы и лаванды, мускуса и древесных оттенков, - рассказала парфюмер «КП-Петербург».

Флакон духов на эскизах выглядит под стать образу мушкетера. Фото: предоставлено героем публикации.

Флакон духов на эскизах выглядит под стать образу мушкетера. Фото: предоставлено героем публикации.

Разработка духов находится на заключительном этапе. Сейчас девушка размышляет над итоговым видом флакона. Ее подруга Дарья Фурсей уже нарисовала эскиз. Предполагается, что небольшой флакончик пронзит крышечка в виде блестящей золотой шпаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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