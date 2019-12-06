2019-12-06T02:38:52+03:00
Общество

В Петербурге вручили документы героев ВОВ, пропавших без вести

Проект «Память» помогает узнать родственникам о судьбе погибших на войне
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Родственники пропавших без вести на войне наконец-то смогли узнать про их судьбы. Фото: peterburg2.ruРодственники пропавших без вести на войне наконец-то смогли узнать про их судьбы. Фото: peterburg2.ru
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В Петербурге прошла 22 торжественная церемония вручения документов героев Великой Отечественной войны в рамках проекта «Память». На мероприятии присутствовали родственники пропавших без вести. Основная задача проекта – поиск информации о судьбах героев, которые воевали в годы ВОВ, а после исчезли или попали в плен.

- В рамках церемонии документы получили четыре семьи. Например, это были заявки от школьников, участвовавших в церемонии. Этот день оказался особенным и для главного редактора издания Peterburg2 Наталии Ямщиковой. Оказалось, что ее предки стояли на защите Советского Заполярья, Ленинграда, Сталинграда, - пишет Peterburg2.

Организаторы отмечают, что проект выходит на международный уровень. Информацию о судьбах своих предков получили уже 4 тысячи человек. Заявки на документы поступают не только из Санкт-Петербурга, но и из других городов России, а также Германии, Италии, Чехии и стран СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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