Погода на пятницу и выходные в Санкт-Петербурге: тепло, дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-06T08:28:24+03:00

На дворе декабрь, а на улицах лужи. Во всем виноват проказник Гольфстрим. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На календаре у петербуржцев 6 декабря, а за окном плюсовая температура и сырость под ногами. Тепло, которое больше присуще середине осени, огорчает горожан, соскучившихся по настоящей русской зиме со снегом и морозцем. Но в ближайшие дни ждать ее не приходится. Пока в Северной столице ветрено и сыро.

- В пятницу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем дожди, ветер юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Такой же прогноз синоптики дают и по Ленинградской области. Разница лишь в том, что в 47 регионе вместе с дождем может пойти мокрый снег, а разброс температуры больше - от 0 до +5 градусов. Плюс на дорогах возможна гололедица - это предупреждение в том числе петербуржцам, которые на выходные собираются за город.

Аналогичная погода ждет петербуржцев и жителей Ленобласти на выходные. Из-за теплых воздушных масс циклона, согретых теплым же течением Гольфстрим, в субботу и воскресенье, 7-8 декабря, будет дождливо, с порывами сильного ветра и +3...+5 на градуснике. Снега не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU