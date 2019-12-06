Погода на пятницу и выходные в Санкт-Петербурге: тепло, дожди и сильный ветер
На календаре у петербуржцев 6 декабря, а за окном плюсовая температура и сырость под ногами. Тепло, которое больше присуще середине осени, огорчает горожан, соскучившихся по настоящей русской зиме со снегом и морозцем. Но в ближайшие дни ждать ее не приходится. Пока в Северной столице ветрено и сыро.
- В пятницу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем дожди, ветер юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Такой же прогноз синоптики дают и по Ленинградской области. Разница лишь в том, что в 47 регионе вместе с дождем может пойти мокрый снег, а разброс температуры больше - от 0 до +5 градусов. Плюс на дорогах возможна гололедица - это предупреждение в том числе петербуржцам, которые на выходные собираются за город.
Аналогичная погода ждет петербуржцев и жителей Ленобласти на выходные. Из-за теплых воздушных масс циклона, согретых теплым же течением Гольфстрим, в субботу и воскресенье, 7-8 декабря, будет дождливо, с порывами сильного ветра и +3...+5 на градуснике. Снега не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU