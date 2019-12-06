2019-12-06T08:46:34+03:00
Происшествия

В ночном пожаре на Кронверкском проспекте погиб пенсионер

Спасатели вытащили 73-летнего мужчину из огня, но он умер до приезда скорой
Петр КИБЕР
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На Кронверкском проспекте в огне погиб пенсионер.На Кронверкском проспекте в огне погиб пенсионер.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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73-летний пенсионер стал жертвой пожара, произошедшего в ночь с четверга на пятницу в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Около четырех часов утра на Кронверкском проспекте загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные успели вынести человека на свежий воздух, но спасти его не удалось.

- 6.12.2019 в 04:20 поступило сообщение о возгорании по адресу: Кронверкский пр. д.51 корп.2, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Примчавшиеся на место спасатели обнаружили, что на втором этаже трехэтажного жилого дома горела комната в двухкомнатной коммунальной квартире.

Общая площадь пожара составляла всего 10 квадратных метров, однако итог был трагическим. Пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину 1946 года рождения, однако он умер еще до приезда бригады скорой помощи.

Причины смерти, как и возникновения пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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