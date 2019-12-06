Петербурженка купила за 6 тысяч рублей ребенка у жительницы Пензы

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-06T08:59:45+03:00

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Очередная история с продажей детей дошла до своего логического завершения. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы и приезжей их Пензы, которая продала петербурженке своего новорожденного ребенка за 6 тысяч рублей.

- По версии следствия, жительница Пензы, находящаяся в состоянии беременности, не желая исполнять родительские обязанности в отношении своего будущего сына, решила после рождения его продать, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По интернету будущая мама нашла покупательницу из Петербурга. Договорилась с той о цене и в марте 2018 года приехала из Пензы рожать в Северную столицу. Здесь малыш и появился на свет. В роддоме мамаша подменила свои документы на другие. которые ей дала петербурженка, забрала «заработанные» шесть тысяч и уехала домой. Но обман вскрылся.

При попытке забрать «своего» малыша из роддома жительницу Петербурга задержали. Вскоре в Пензе поймали и несостоявшуюся родную мать ребенка.

На обеих в итоге было заведено дело по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». По ней женщинам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Судьба самого малыша не уточняется, вполне возможно, что за это время его могли отдать в детдом или усыновить.

ИСТОЧНИК KP.RU