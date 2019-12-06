Связали няню и избили девочку: Грабители в масках залезли в частный дом бизнесмена в Сосновом Бору

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-06T11:50:42+03:00

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В частный дом петербургского бизнесмена, расположенного в СНТ «Новое Керново» в Сосновом Бору, нагрянули грабители. В 9 часов утра четверга, 5 декабря, 46-летний предприниматель вместе со своей 38-летней женой уже уехали на работу. Дома остались его дочь, студентка второго курса колледжа экономики и сервиса, и домработница, которые стали жертвами двои людей в масках.

- Рано утром двое человек в масках и камуфляжных костюмах разрезали забор и зашли в частный дом через незапертую дверь. Там они избили 51-летнюю няню, гражданку Филиппин, связали ее скотчем и пластиковыми хомутами. После переключились на 17-летнюю девочку, тоже ударив ее несколько раз, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Увидев посторонних, девушка успела позвонить маме и рассказать об опасности. После того, как студентку избили, люди в масках стали молча открывать все шкафы в поисках чего-то. Смелая девочка начала кричать, что вот-вот приедут ее родители и полиция. Услышав это, незваные гости поспешили уйти.

В итоге ничего похищено не было. Девушка и домработница обратились в больницу за медицинской помощью с ушибами, но после вернулись домой.

По факту проникновения в дом и нападения было возбуждено уголовное дело. Следователи изучают записи с видеокамер и отпечатки пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU