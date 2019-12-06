Петербуржца в наушниках насмерть сбил поезд

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-06T12:38:28+03:00

Из-за звучащей в ушах музыки, молодой человек не услышал звук приближающегося состава

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Утром в пятницу, 6 декабря, в Ленинградской области на железнодорожных путях произошла трагедия. Около 10 часов молодой человек переходил рельсы в районе железнодорожной станции Мельничный ручей и не заметил стремительно приближающийся поезд, следующий из Ладожского озера в Петербург. Жизнь мужчины оборвалась мгновенно.

- Сотрудники транспортной полиции стали проводить расследование трагедии и выяснили, что молодой человек переходил железнодорожные пути в наушниках, - сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Правоохранители считают, что именно наушники стали серьезной причиной трагедии. Из-за музыки мужчина не слышал ни как приближается поезд, ни как машинист сигналит ему, пытаясь спасти.

Да данный момент проходит проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. На вид погибшему около 30 лет. Правоохранители устанавливают личность умершего, чтобы сообщить об этом его родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU