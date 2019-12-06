2019-12-06T15:40:11+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии подбрасывали петербуржцам наркотики, чтобы потом вымогать взятки

Недобросовестным гвардейцам грозит по 12 лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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Экс-сотрудники Росгвардии подбрасывали наркотики петербуржцам, чтобы вымогать взяткиЭкс-сотрудники Росгвардии подбрасывали наркотики петербуржцам, чтобы вымогать взяткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге продолжается расследование в отношении двух уже бывших сотрудников Росгвардии. Стражи порядка подозреваются в том, что вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности по защите населения, подбрасывали людям наркотики и вымогали у них взятки. В пятницу, 6 декабря, стали известны подробности второго такого случая.

- В июне 2019 года, подозреваемые остановили у дома 21 по Екатерининскому проспекту 32-летнего мужчину и сделали вид, будто достали из его карманов наркотики. Сотрудники войск национальной гвардии стали угрожать петербуржцу уголовным делом. Однако предложили «замять» ситуацию за символическую сумму – 50 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете.

Испуганный мужчина согласился и перевел им на банковскую карту часть взятки – 10 тысяч рублей. Остальные деньги росгвардейцы не получили, так как были задержаны.

Ранее стало известно, что подозреваемые не гнушались подставлять несовершеннолетних. Изначально уголовное дело было возбуждено из-за ситуации с несовершеннолетним парнем. Точно по такой же схеме, 16 июля, росгвардейцы запугали 16-летнего подростка на проспекте Металлистов. У него они тоже якобы нашли наркотики и пообещали не начинать уголовное дело за взятку – 300 тысяч рублей. Часть денег, 140 тысяч, бывшие сотрудники получили, но после были задержаны сотрудниками полиции Петербурга и отправлены под стражу.

Сейчас расследование продолжается, и правоохранители выясняют, есть ли еще пострадавшие от рук данных экс-стражей порядка. Росгвардейцам грозит по 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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