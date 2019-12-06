2019-12-06T16:01:51+03:00
Общество

Центр Петербурга сковали пробки, на улице много полиции

Кутузова, Дворцовая набережные и Троицкий мост оказались перекрыты
Лилия КОЗЛОВА
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Центр Петербурга сковали пробки из-за массовых перекрытийЦентр Петербурга сковали пробки из-за массовых перекрытийФото: СОЦСЕТИ
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Автомобилисты Петербурга недоумевают из-за сильного затора в центре города. Как правило, с 12 до 16 часов в Северной столице пробки не превышают 3 баллов. Но днем в пятницу, 6 декабря, центральные улицы сковали «красные линии» - 6 баллов, что крайне необычно для этого времени суток.

- Стояли сейчас долго на Каменноостровском, все время горел красный, промчался кортеж в сторону Черной речки, там сейчас вообще будет «ж», - рассказала петербургская автомобилистка.

Также горожане жалуются на то, что перекрыт Троицкий мост, Дворцовая набережная и Кутузова. Проезд охраняют сотрудники дорожной полиции и никого не пускают.

С чем именно связан дорожный коллапс, не известно. Однако предполагается, что трассы освободили специально для премьера Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. В пятницу, 6 декабря, он прибыл в Петербург. Известно, что политический деятельно посетил Эрмитаж, где получил ценный камень Чингисхана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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