Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил от Эрмитажа камень Чингисхана

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-06T16:28:23+03:00

Копия реликвии с именем великого завоевателя займет почетное место в новом музее в Улан-Баторе

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Эрмитаж подарил копию Чингисова камня премьер-министру Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху. 6 декабря начался визит политика в Россию и первой остановкой перед Москвой стал Санкт-Петербург. Здесь основным пунктом программы стала поездка в музей. И это не случайно.

- Я очень рад, что вы так бережно относитесь к моментам, связанным с историей нашей страны, - поблагодарил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского монгольский премьер, чьи слова приводит ТАСС.

Камень займет почетное место в могнольском музее Чингисхана. Фото: Эрмитаж/Википедия

Надо сказать, что оригинальный камень с именем Чингисхана был найден в XIX веке в Южной Сибири, а с 1936 года реликвия, датируемая 1224-1225 годами, хранится в Эрмитаже.

«Когда после завоевания сартаульского народа Чингисхан собрал нойонов всего монгольского улуса в местности Буха-Суджихай, Есунхэ выстрелил (из лука) на 335 саженей» - гласит надпись на камне.

В 2017 году реставраторы при помощи 3D-технологий «вырастили» из полимера с гранитной крошкой точную копию реликвии. Теперь она станет экспонатом музея Чингисхана, который вскоре появится в столице Монголии Улан-Баторе.

ИСТОЧНИК KP.RU