Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию
Новый тип автомобилей освоили петербургские машиностроители. По заказу якутских шахтеров завод Picar построил подземный багги, рассчитанный на перевозку персонала и грузов под землей.
- Такие машины хорошо восприняты шахтерами. Баггги может взять на борт шесть человек и 300 кг груза, рассказали «Невским новостям» создатели автомобиля.
По словам представителей завода, все материалы - отечественные. Но двигатель и коробка передач все же импортные. Максимальная скорость - до 40 км/ч. Автомобиль имеет полный привод и независимую подвеску. На все про все вместе с разработкой и сборкой багги ушло полгода.
После сборки машину тестировали в Ленинградской области, а теперь отправят в Якутию на финальное испытание.
- Условия будут максимально суровые, заверяют автостроители.
Пока потребность рынка оценена в 250 штук, но создатели готовы собрать и больше, если спрос будет.
ИСТОЧНИК KP.RU