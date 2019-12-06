Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-06T16:58:53+03:00

Построенный в Петербурге багги отправится на шахту в Якутию. Фото: "Невские новости"

Машина будет возить шахтеров и их груз

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Новый тип автомобилей освоили петербургские машиностроители. По заказу якутских шахтеров завод Picar построил подземный багги, рассчитанный на перевозку персонала и грузов под землей.

- Такие машины хорошо восприняты шахтерами. Баггги может взять на борт шесть человек и 300 кг груза, рассказали «Невским новостям» создатели автомобиля.

По словам представителей завода, все материалы - отечественные. Но двигатель и коробка передач все же импортные. Максимальная скорость - до 40 км/ч. Автомобиль имеет полный привод и независимую подвеску. На все про все вместе с разработкой и сборкой багги ушло полгода.

После сборки машину тестировали в Ленинградской области, а теперь отправят в Якутию на финальное испытание.

- Условия будут максимально суровые, заверяют автостроители.

Пока потребность рынка оценена в 250 штук, но создатели готовы собрать и больше, если спрос будет.

ИСТОЧНИК KP.RU