124,6 тысячи рублей за квадратный метр: Цены на квартиры в Петербурге обновили исторический рекорд

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-06T17:30:23+03:00

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Квартиры с каждым годом становятся все дороже и дороже. Трудно купить как новостройки, так и жилье из вторых рук. В 2019 году цены на вторичную недвижимость подросли на 4,6% достигнув исторического максимума - 124,6 тысяч рублей за квадратный метр.

- Три года цены на квартиры вторичного рынка держались у отметки в 110 тысяч рублей за квадратный метр, однако с конца 2018-го пошел резкий рост, - сообщает аналитическое агентство недвижимости Циан.

Конечно, до Москвы с ее 200,5 тысячами Петербургу еще далеко, но и такой уровень низким не назовешь. Если переводить метры в квартиры, то простенькая однушка в хрущевке площадью 30 квадратных метров обойдется в 3,8 миллиона рублей. Конечно, это в среднем. Цена сильно зависит от района города, доступности метро, инфраструктуры, самого дома, соседей, наконец. Но в общем порядок цифр понятен.

Причинами для новых рекордов эксперты называют увеличившийся спрос из-за роста покупательской способности и снижением интереса к новостройкам из-за перехода с системы долевого строительства на эскроу-счета (способ финансирования застройки).

ИСТОЧНИК KP.RU