2019-12-06T18:56:29+03:00
Общество

Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки

Не исключено, что в субботу, 7 декабря, в Петербурге возникнет подтопление
Лилия КОЗЛОВА
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Уровень воды в Неве поднимался в большой скоростьюУровень воды в Неве поднимался в большой скоростьюФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Из-за потепления и мелкого дождя в пятницу, 6 декабря, уровень воды в Неве сильно поднялся – до отметки в 78 сантиметров. Стоило начаться еще сильному ветру, и тогда бы река начала выплескиваться из своих берегов и подтапливать Петербург. Благо, критическая точка уже пройдена.

- Уровень воды в главной реке Петербурга быстро увеличивался. Если еще в 15:18 уровень не превышал отметки в 73 сантиметра, то к 16:00 поднялся до 78 сантиметров. Не исключено, что угроза подтопления возникнет в субботу, 7 декабря, - пишет «Мойка78».

Это связано с тем, что в субботу синоптики прогнозируют серьезные ливни, а также порывы ветра, особенно в прибрежных районах, усилятся до 15 метром в секунду.

В четверг, 5 декабря, вода в Неве поднялась больше чем на 1 метр. Река даже начала подтапливать спуски. Однако бояться настоящего потопа рано. Для этого уровень должен подняться выше отметки в 160 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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