2019-12-06T19:31:08+03:00
Происшествия

В Петербурге осудили двух экс-полицейских, вступивших в банду мошенников

Члены ОПГ незаконно получали страховые возмещения за якобы украденные автомобили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Банда заработала на мошенничестве миллионы рублей.Банда заработала на мошенничестве миллионы рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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6 декабря Петроградский районный суд признал виновным в совершении преступлений двух экс-полицейских, вступивших в банду мошенников.

Задумка членов ОПГ была проста. Сначала они подбирали в автосалонах самые дорогие машины. Затем Александр Романченко, бывший начальник смены дежурной части УМВД, искал среди своих коллег смельчаков, которые купили бы необходимый транспорт. Далее полицейские по-быстрому оформляли хитрую страховку на машину, включавшую пункт о возмещении ущерба за угон в размере полной стоимости авто.

Неудивительно, что вскоре купленные машины якобы пропадали в никуда. На самом деле их тайком перевозили через границу. «Потерпевшие» стражи порядка тут же шли в страховую компанию и требовали миллионы за мнимую кражу.

- В частности, таким мошенником-покупателем была Карина Милева – экс-дознаватель отдела дознания УМВД. Установлено, что в апреле 2018 года за якобы украденный автомобиль ВMW 530i xDrive она получила страховую выплату в размере 3 391 710 рублей, - передает детали уголовного дела объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Два бывших полицейских Петроградского района свою вину признали. Романченко отправили на 2 года в исправительную колонию общего режима, а Милевой дали 1,5 года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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