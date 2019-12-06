2019-12-06T22:40:21+03:00
Общество

Метро «Международная» наводнили пожарные

Испуганные петербуржцы сообщали о толпах спасателей МЧС на станции метро
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пожарные среагировали на вызов из метро "Международная". Фото: vk.com/spb_todayПожарные среагировали на вызов из метро "Международная". Фото: vk.com/spb_today
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Около 22:00 петербуржцы сообщили в соцсетях о толпах спасателей МЧС, наводнивших станцию метро «Международная». Пожарные припарковали большое количество своей техники и устремились исследовать подземку.

- Еще минуту назад никого не было, а потом сразу толпа пожарных машин. И ещё приезжают с сиренами. Пожарные что-то делают в метро, ищут, - написал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Кто-то из петербуржцев заверил в комментариях, что в метро неприятно пахнет гарью. Однако спасатели все равно не стали закрывать подземку и занялись своей работой при пассажирах. В итоге опасения горожан были напрасными.

- На станции метро «Международная» был ложный вызов. Ничего подозрительного пожарные не обнаружили. Станция работает в штатном режиме, - сообщили «КП-Петербург» в ГУ МЧС России по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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