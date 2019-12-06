Главный тренер «Зенита» Сергея Семака считает, что его команда не решила задачу на сезон

6 Дек. 22:48 2019-12-06T22:48:14+03:00

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После победы 6 декабря 2019 года над московским «Динамо» преимущество «Зенита» над ближайшим преследователем - «Локомотивом» - достигло 11 очков. Но главный тренер петербургского клуба Сергей Семак не считает, что задача на сезон уже выполнена. Вот, что он заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

- У меня нет мысли, что мы уже выиграли чемпионат, - отметил Сергей Семак. - Слова «почти» не существует. Нам надо шаг за шагом идти к цели. Да, отрыв большой, нас это не может не радовать, но надо к каждому матчу готовиться отдельно, настраиваться, надо побеждать и радовать болельщиков, ведь результат и игра - то, ради чего мы работаем.

ИСТОЧНИК KP.RU