Главный тренер «Зенита» Сергея Семака считает, что его команда не решила задачу на сезон
После победы 6 декабря 2019 года над московским «Динамо» преимущество «Зенита» над ближайшим преследователем - «Локомотивом» - достигло 11 очков. Но главный тренер петербургского клуба Сергей Семак не считает, что задача на сезон уже выполнена. Вот, что он заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции.
- У меня нет мысли, что мы уже выиграли чемпионат, - отметил Сергей Семак. - Слова «почти» не существует. Нам надо шаг за шагом идти к цели. Да, отрыв большой, нас это не может не радовать, но надо к каждому матчу готовиться отдельно, настраиваться, надо побеждать и радовать болельщиков, ведь результат и игра - то, ради чего мы работаем.
ИСТОЧНИК KP.RU