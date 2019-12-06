2019-12-06T22:55:29+03:00
Спорт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался говорить про поездку в Африку

Он считает отпуск своим личным делом
Степан СТЕПАНОВИгорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Семак не стал комментировать поездку с женой в Африку.Семак не стал комментировать поездку с женой в Африку.Фото: СОЦСЕТИ
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Главный тренер петербуржцев Сергей Семак после победы над «Динамо» (3:0) не стал отвечать на вопрос о документальном фильме о детях-альбиносах, который планирует снять Сергей и его супруга. Напомним, накануне Анна Семак рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, что они с Сергеем 12 декабря уезжают в отпуск в Африку. Причем, поедут «дикарями» - без определенного маршрута и брони отелей.

- Все вопросы о фильме – к моей супруге, - отметил Семак. - Свяжитесь с ней, она с удовольствием ответит на ваши вопросы, а у меня другая работа. И то, где я провожу отпуск, мое личное дело.

Семья главного тренера «Зенита» не самая обычная. Супруги Семаки воспитывают семерых детей, в том числе приемную дочку с инвалидностью, которую они несколько лет назад взяли из приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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