2019-12-06T23:24:27+03:00
Происшествия

Генпрокуратору попросили спасти деревья, которые вырубают на берегу Невы

Вдоль Шлиссельбургского шоссе вырубают деревья для укрепления берега [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном заверяют, что берег необходимо укрепить, иначе он рухнет. Фото: vk.com/vechizhoraВ Смольном заверяют, что берег необходимо укрепить, иначе он рухнет. Фото: vk.com/vechizhora
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Депутат Государственной думы Михаил Романов написал обращение в генпрокуратуру с просьбой проверить благоустройство береговой линии. Ранее жители Колпинского района массово жаловались на вырубку сразу 274 деревьев в поселке Усть-Ижора. В Смольном заверили, что работы необходимы.

- Береговую линию Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе надо укрепить из-за аварийного состояния территории по причине эрозии грунта. Работникам выдали порубочный билет, который разрешает снести часть зеленых насаждений на отдельных участках. Отметим, что некоторые из деревьев гнилые, - ранее сообщали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Жители Колпино боятся потерять любимое место для прогулки. Фото: vk.com/vechizhora

Жители Колпино боятся потерять любимое место для прогулки. Фото: vk.com/vechizhora

В обращении, адресованному лично генпрокурору Юрию Чайке, депутат заметил, что вырубка деревьев незаконна – они находятся в зоне охраняемого ландшафта. Между тем жители поселка и градозащитниками встретились 6 декабря с главой Колпино. Вместе они осмотрели берег Невы. Глава района уверен, что надзорные органы смогут выявить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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