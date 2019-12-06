Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос опасается соперников по чемпионату

6 Дек. 23:54 2019-12-06T23:54:55+03:00

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Колумбийский полузащитник «Зенита» после победы над московским «Динамо» (3:0) призвал раньше времени не говорить о чемпионстве «сине-бело-голубых».

- Мы сбавили темп во втором тайме, потому что немного подустали, действовали не так агрессивно, - объяснил Барриос. - Хорошо, что это никак не повлияло на ход игры. Чуть-чуть устали, но при этом играли на победу. Чувствуем ли мы, что у нас нет соперников в чемпионате? Нет, соперники по-прежнему сильны и преследуют нас, поэтому расслабляться не стоит. Нужно продолжать набирать свои очки и двигаться к цели, ничего еще не решено.

ИСТОЧНИК KP.RU