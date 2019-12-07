В Ленобласти выставили на продажу ламу «с голливудской улыбкой»
В Ленинградской области продают самца ламы. Необычное объявление опубликовали в парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник». 10-летнего парня хотят продать еще с начала лета, но пока что он никому не нужен. О его повадках не сообщается, но чисто внешний вид диковинного животного вполне привлекательный.
- Если кто вдруг забыл, то у нас продается супер-парень! Самец ламы в расцвете сил! Красавцу 10 лет. Обладает голливудской улыбкой и обаятельным взглядом. Он производитель, уже есть потомство. Состоит на ветеринарном учете! – пишут в группе токсовского «Зубровника» во «Вконтакте».
Цена красавца не называется. Фото: vk.com/parkzubrovnik
Хозяева ламы отмечают, что животное готово к переезду и ему будет комфортно в хорошем вольере. Цена не называется. Посетители парка по-прежнему умиляются пушистому красавцу и пока рады, что не приходится с ним прощаться.
ИСТОЧНИК KP.RU