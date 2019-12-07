2019-12-07T00:03:52+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти выставили на продажу ламу «с голливудской улыбкой»

10-летнего самца ламы продает парк семейного отдыха «Зубровник»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В парке готовы расстаться со своим любимцем. Фото: vk.com/parkzubrovnikВ парке готовы расстаться со своим любимцем. Фото: vk.com/parkzubrovnik
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В Ленинградской области продают самца ламы. Необычное объявление опубликовали в парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник». 10-летнего парня хотят продать еще с начала лета, но пока что он никому не нужен. О его повадках не сообщается, но чисто внешний вид диковинного животного вполне привлекательный.

- Если кто вдруг забыл, то у нас продается супер-парень! Самец ламы в расцвете сил! Красавцу 10 лет. Обладает голливудской улыбкой и обаятельным взглядом. Он производитель, уже есть потомство. Состоит на ветеринарном учете! – пишут в группе токсовского «Зубровника» во «Вконтакте».

Цена красавца не называется. Фото: vk.com/parkzubrovnik

Цена красавца не называется. Фото: vk.com/parkzubrovnik

Хозяева ламы отмечают, что животное готово к переезду и ему будет комфортно в хорошем вольере. Цена не называется. Посетители парка по-прежнему умиляются пушистому красавцу и пока рады, что не приходится с ним прощаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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