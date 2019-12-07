Хитрые бабушки украли чужую сумку на автовокзале в Выборге
На автовокзале в Выборге две бабушки украли чужую сумку. Хитрые действия воришек попали на камеры видеонаблюдения. Женщины заметили вожделенную сумку, лежащую на скамейке. Скорее всего, ее случайно забыл хозяин, поспешивший сесть в автобус. Одна из женщин воспользовалась моментом, ловко схватила сумку, спрятала ее в куртку и устремилась прочь. Затем, судя по записям, женщины вошли на автовокзал и осмотрели все «добро», что украли.
- Впоследствии они вернули документы из сумки, но саму сумку и кошелек оставили у себя. Прилагаю видеозапись с их некрасивым поступком, - написала очевидец в группе «Выборг Вконтакте».
Хорошо, что воришкам стало хотя бы чуть-чуть совестливо. Сотрудники автовокзала, когда получали якобы найденные документы, и подумать не могли, что бабушки сделали что-то противозаконное. Поэтому их просто поблагодарили и отпустили без лишних вопросов. Теперь, когда коварство женщин придали огласке, ими займутся полицейские.
На автовокзале в Выборге украли сумку.
ИСТОЧНИК KP.RU