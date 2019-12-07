2019-12-07T00:36:50+03:00
Происшествия

Хитрые бабушки украли чужую сумку на автовокзале в Выборге

Затем они все-таки оставили чужие документы на вокзале, но деньги забрали с собой [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Воришки попали на камеры видеонаблюдения. Фото: vk.com/vyborgvkВоришки попали на камеры видеонаблюдения. Фото: vk.com/vyborgvk
Изменить размер текста:

На автовокзале в Выборге две бабушки украли чужую сумку. Хитрые действия воришек попали на камеры видеонаблюдения. Женщины заметили вожделенную сумку, лежащую на скамейке. Скорее всего, ее случайно забыл хозяин, поспешивший сесть в автобус. Одна из женщин воспользовалась моментом, ловко схватила сумку, спрятала ее в куртку и устремилась прочь. Затем, судя по записям, женщины вошли на автовокзал и осмотрели все «добро», что украли.

- Впоследствии они вернули документы из сумки, но саму сумку и кошелек оставили у себя. Прилагаю видеозапись с их некрасивым поступком, - написала очевидец в группе «Выборг Вконтакте».

Хорошо, что воришкам стало хотя бы чуть-чуть совестливо. Сотрудники автовокзала, когда получали якобы найденные документы, и подумать не могли, что бабушки сделали что-то противозаконное. Поэтому их просто поблагодарили и отпустили без лишних вопросов. Теперь, когда коварство женщин придали огласке, ими займутся полицейские.

На автовокзале в Выборге украли сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти выставили на продажу ламу «с голливудской улыбкой»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос опасается соперников по чемпионату
Генпрокуратору попросили спасти деревья, которые вырубают на берегу Невы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался говорить про поездку в Африку
Главный тренер «Зенита» Сергея Семака считает, что его команда не решила задачу на сезон
Метро «Международная» наводнили пожарные
В Ленобласти охотники спасли лося-великана, провалившегося под лед
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и на мажорной ноте ушел на зимний перерыв в РПЛ
«Фанат не преступник»: Болельщики «Зенита» покинули вираж во время матча с «Динамо»
На Елагином острове откроют каток с 7 декабря
«Зенит» громит «Динамо» со счетом 3:0 после первого тайма
Поезд «Аллегро» внезапно дал сбой на пути в Петербург
Петербуржцы негодуют из-за перекрытия КАД в районе Пулково
В Петербурге осудили двух экс-полицейских, вступивших в банду мошенников
Суд постановил вернуть обветшалую «Апрашку» Петербургу
Строители метро столкнулись с огромным валуном на станции «Юго-Западная»
Новый генплан Петербурга утвердят в 2020 году
Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки
Петербург сковали 8-балльные пробки
Обманутые дольщики устроили затор на Суворовском проспекте в Петербурге
124,6 тысячи рублей за квадратный метр: Цены на квартиры в Петербурге обновили исторический рекорд
Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения
Более 4 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге с начала года
Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию
За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего кармана
Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил от Эрмитажа камень Чингисхана