2019-12-08T09:10:31+03:00
Общество

Прогноз погоды на 8 декабря в Санкт-Петербурге: до +3 и мокрый снег

Город застрял между осень и зимой - и, судя по прогнозам синоптиков, будет находиться в таком состоянии еще долго
Сергей ВОЛЧКОВ
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Погода 8 декабря в Санкт-Петербурге будет ненастной - горожан ждут мокрый снег и сильный ветер.Погода 8 декабря в Санкт-Петербурге будет ненастной - горожан ждут мокрый снег и сильный ветер.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вот уже который день погода в Санкт-Петербурге не радует, пожалуй, практически никого: ни тех, кто с нетерпением ждал зимы, ни тех, кто тосковал по уходящей осени. Сегодня, 8 декабря, существенных изменений не произойдет - жителям и гостям Северной столицы по-прежнему стоит готовиться к мокрому, промозглому и неприятному межсезонью.

- Утром ожидаются осадки в виде мокрого снега, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем их сменит небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах +1 - +3 градусов.

Опасаться стоит не только дождя, но и ветра: на большей части города он будет умеренным, однако местами возможны порывы до сильного. Атмосферное давление синоптики определяют как повышенное, но несущественно.

Завтра, 9 декабря, остановка также существенно не изменится: разве что воздух прогреется до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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