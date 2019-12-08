Прогноз погоды на 8 декабря в Санкт-Петербурге: до +3 и мокрый снег
Вот уже который день погода в Санкт-Петербурге не радует, пожалуй, практически никого: ни тех, кто с нетерпением ждал зимы, ни тех, кто тосковал по уходящей осени. Сегодня, 8 декабря, существенных изменений не произойдет - жителям и гостям Северной столицы по-прежнему стоит готовиться к мокрому, промозглому и неприятному межсезонью.
- Утром ожидаются осадки в виде мокрого снега, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем их сменит небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах +1 - +3 градусов.
Опасаться стоит не только дождя, но и ветра: на большей части города он будет умеренным, однако местами возможны порывы до сильного. Атмосферное давление синоптики определяют как повышенное, но несущественно.
Завтра, 9 декабря, остановка также существенно не изменится: разве что воздух прогреется до +5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU