Водители задержали пьяного виновника ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-08T10:16:38+03:00

Теперь любителю погонять под мухой грозит лишение прав на срок до полутора лет. Фото: Алексей ФОКИН

На вопрос инспектора о том, зачем он нетрезвым полез за руль, мужчина ответил, что «давно хотел попробовать» [видео]

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Выпил – за руль не садись. Это простое правило в субботу, 7 декабря, решил нарушить 34-летний житель Санкт-Петербурга – и в итоге нарвался не только на административку, но и на разборки с другими автомобилистами. Ночью, около 00:05, на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Жукова в Калининском районе он стукнул чью-то машину и попытался скрыться. Не вышло.

- Очевидцы задержали ночного лихача и вызвали наряд ДПС, - сообщают в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» ВКонтакте. – Инспекторы определили, что мужчина нетрезв – результаты обследования показали 0,660 миллиграмма на литр.

В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении. Сейчас ему грозит до 30 000 рублей штрафа и лишение права управлять автомобилем на срок до полутора лет. Сам мужчина на вопрос о том, зачем он пьяным села за руль, заявил инспекторам, что «давно хотел попробовать».

Автомобилисты задержали любителя погонять под мухой в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб

ИСТОЧНИК KP.RU