2019-12-08T10:47:32+03:00
Спорт

«Прогноз стабильный, + 10»: петербургский «Зенит» едко подшутил над конкурентами

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «сине-бело-голубые» на десять очков оторвались от ближайших соперников
Сергей ВОЛЧКОВ
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«Зенит» с большим отрывом занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Фото: пресс-служба ФК «Зенит»«Зенит» с большим отрывом занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги и на десять очков оторвался от ближайшего конкурента – ФК «Краснодар». По такому случаю «сине-бело-голубые» решили немного «потроллить» соперников и опубликовали в соцсетях картинку, стилизованную под прогноз погоды. На ней у «Зенита» вплоть до марта 2020-го – ровно «плюс десять».

- Прогноз на ближайшие месяцы – стабильный, - говорится в подписи к «футбольному креативу».

Настрой боевой - а это самое главное. Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Настрой боевой - а это самое главное. Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Напомним: такое положение дел сложилось после вчерашнего мачта «Краснодар»-ЦСКА, где команды сыграли вничью. «Зенит» в турнирной таблице набрал 45 очков, а вчера дополнительно к основным успехам разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0.

Отметим, что отрыв «Зенита» - самый большой среди все команд, отмеченных в таблице. Так, у «Краснодара», расположившегося сразу после «сине-бело-голубых» - 35 очков, а у замыкающего пятерку «Ростова» - 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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