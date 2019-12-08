Каршеринг снес бордюр, светофор и фонарный столб в Приморском районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-08T11:15:45+03:00

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И снова ДТП, и снова (вы удивитесь!) каршеринг. На этот раз арендный автомобиль выписывал пируэты возле дома № 1 по Долгоозерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Выступление было зрелищным, но недолгим: в итоге машина влетела в фонарный столб. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе местного управления ГИБДД, инцидент произошел сегодня, 8 декабря, около 2:50.

- Водитель – молодой человек 1996 года рождения – не справился с управлением, - уточнил в ведомстве. – Сначала он наехал на бордюрный камень, потом на светофорную стойку, а в заключении врезался в фонарный столб.

Что именно случилось в роковой час на заснеженной улице – теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. В результате ДТП парень в тяжелом состоянии отправился на больничную койку. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU