«Страшно ездить»: Автомобилисты пожаловались «утонувшие» в сугробах дороги в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-08T11:47:43+03:00

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Зима в Санкт-Петербурге, конечно, еще не окончательно вступила в свои права, но кое на что уже способна. Например, испортить жизнь и настроение автолюбителям. Сегодня, 8 декабря, в социальных сетях появились жалобы водителей на уборку дорог. По их словам, кое-где из-за сугробов и «невидимой» разметки попросту страшно ездить.

- Я еду всего 70 километров в час, хотя я на хорошей зимней резине, - рассказал один из «пострадавших». В соцсетях он опубликовал видео с попыткой проехать по занесенной снегом Кольцевой автодороге. – Снега невероятное количество. Левой полосы нет, самой правой тоже нет – они все занесены. Машина на большой скорости теряет сцепление с дорогой. Техники, сколько я уже проехал, вообще не заметил.

Нечто подобное творилось и на ЗСД. По словам другого водителя, он проехал по почти «исчезнувшей» под снегом дороге несколько километров – и не встретил ни одного автомобиля дорожной службы.

Отметим, что ночные метели ожидаются в Северной столице на протяжении как минимум следующих пяти дней. Так что будьте аккуратнее за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU