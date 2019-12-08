В Купчино мать нашла в квартире умирающего четырехмесячного сына, замотанного в пищевую пленку
Седых волос прибавилось накануне, вечером 7 декабря, у жительницы одного из домов по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Вернувшись вечером домой, она нашла своего четырехмесячного сына почти задохнувшимся. Голова ребенка была замотана в одноразовую полиэтиленовую пленку.
- Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – За его жизнь сейчас борются врачи.
Примечательно, что в момент трагедии в квартире вместе с сыном находился отец. Однако он сам утверждает, что спал и ничего не видел, а ребенок, судя по всему, каким-то образом замотался в пленку сам.
Семья, уточняет источник, благополучная, на учете в органах по делам несовершеннолених не состоит.
По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU