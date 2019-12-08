2019-12-08T12:58:58+03:00
Происшествия

В Купчино мать нашла в квартире умирающего четырехмесячного сына, замотанного в пищевую пленку

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ребенка, едва не погибшего от механической асфиксии, госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое.Ребенка, едва не погибшего от механической асфиксии, госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Седых волос прибавилось накануне, вечером 7 декабря, у жительницы одного из домов по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Вернувшись вечером домой, она нашла своего четырехмесячного сына почти задохнувшимся. Голова ребенка была замотана в одноразовую полиэтиленовую пленку.

- Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – За его жизнь сейчас борются врачи.

Примечательно, что в момент трагедии в квартире вместе с сыном находился отец. Однако он сам утверждает, что спал и ничего не видел, а ребенок, судя по всему, каким-то образом замотался в пленку сам.

Семья, уточняет источник, благополучная, на учете в органах по делам несовершеннолених не состоит.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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