Рухнувшие деревья повредили сразу несколько автомобилей в разных районах Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-08T15:37:29+03:00

Рухнувшие деревья с разницей в несколько часов повредили несколько автомобилей в районах Санкт-Петербурга. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Метель, обрушившаяся на город в ночь с 7 на 8 декабря, доставила хлопот не только дорожным службам, но и автовладельцам - причем даже тем, кто никуда не ехал

Изменить размер текста: A A

Минувшая ночь с 7 на 8 декабря выдалась ветреной и снежной. А для кого-то еще и роковой – пусть не в плане здоровья и жизни, но в плане денег уж точно. Сразу несколько деревьев в разных районах города рухнули на припаркованные поблизости автомобили. Итог – выбитые стекла, смятые крыши, дорогостоящий ремонт.

- В три часа ночи на Будапештской возле дома № 95 дерево с грохотом рухнуло на машину, - написали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Удар был сильным. Крышу помяло, стекла разбиты.

Точно такие же инциденты с разницей в несколько часов случились на улицах Кржижановского и Шостаковича. В последнем случае разбитых автомобилей могло бы быть несколько, но их спас высоковольтный провод, на котором повисло упавшее дерево.

А на Манежной площади ветром повалило забор, которым огородили территорию будущей рождественской ярмарки. Накануне, сообщают очевидцы, на него повесили большие рекламные баннеры, которые сыграли роль парусов.

ИСТОЧНИК KP.RU