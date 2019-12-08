Мокрый снег и шквальный ветер надвигаются на Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-08T17:41:39+03:00

Терпеть климатическую сумятицу осталось недолго: уже со среды в городе на Неве ожидается похолодание. Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС призывает автомобилистов быть осторожнее и не гонять по заснеженным дорогам

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Погодные «качели», начавшиеся еще на прошлой неделе, все никак не хотят отпускать Северную столицу. Вот и теперь: главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и призывает жителей и гостей города быть осторожнее – в ночь с 8 на 9 декабря и далее вновь ожидается разгул стихии.

- Ночью 9 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Днем временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Напомним: как ранее говорили синоптики, город начиная с прошлой недели оказался во власти атлантического циклона. Отсюда – ощутимое потепление (на 5-7 градусов выше климатической нормы!) и постоянный мокрый снег. По счастью, ждать осталось недолго: уже со среды в город придут легкие морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU