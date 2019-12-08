В Санкт-Петербурге хотят ограничить количество учеников в школьных классах
Проблема переполненных школьных классов стоит в Санкт-Петербурге очень остро. В первую очередь это касается районов массовой застройки (взять хоть те же Шушары), но и там, где поспокойнее, педагогам порой бывает не продохнуть. Исправить ситуацию взялись в Смольном.
- На уровне руководства города поставили задачу, чтобы в первых классах школ было не больше 25 человек, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе. Сообщается, что такое решение принял губернатор Александр Беглов, в минувшую субботу, 7 декабря, посетивший с рабочим визитом школу № 450 в Зеленогорске.
Подробностей об инициативе – когда, где, какими методами и в какие сроки она будет воплощаться в жизнь – пока не сообщают. Однако уже ясно, что если все сложится успешно, это будет большое достижение - причем не только для преподавателей, но и для самих первоклашек.
ИСТОЧНИК KP.RU