2019-12-08T18:04:50+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге хотят ограничить количество учеников в школьных классах

Как именно и в какие сроки будет воплощаться инициатива в жизнь, пока не известно
Сергей ВОЛЧКОВ
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Не больше 25 первоклашек на одного преподавателя - вот тот показатель, в которому стоит стремиться!Не больше 25 первоклашек на одного преподавателя - вот тот показатель, в которому стоит стремиться!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Проблема переполненных школьных классов стоит в Санкт-Петербурге очень остро. В первую очередь это касается районов массовой застройки (взять хоть те же Шушары), но и там, где поспокойнее, педагогам порой бывает не продохнуть. Исправить ситуацию взялись в Смольном.

- На уровне руководства города поставили задачу, чтобы в первых классах школ было не больше 25 человек, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе. Сообщается, что такое решение принял губернатор Александр Беглов, в минувшую субботу, 7 декабря, посетивший с рабочим визитом школу № 450 в Зеленогорске.

Подробностей об инициативе – когда, где, какими методами и в какие сроки она будет воплощаться в жизнь – пока не сообщают. Однако уже ясно, что если все сложится успешно, это будет большое достижение - причем не только для преподавателей, но и для самих первоклашек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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