Маршрутка сгорела во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Жуткую картину довелось наблюдать сегодня около 15:00 водителям и пешеходам, оказавшимся возле заправки неподалеку от станции метро «Волковская». В нескольких метрах от АЗС полыхало маршрутное такси – оранжевые языки пламени охватили практически всю переднюю часть автомобиля.
- Маршрутка горит рядом с заправкой, - сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Хорошо, внутри не было людей – куда-то перегоняли пустую.
Сладить с пламенем своими силами водителю маршрутки не удалось. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС: восемь пожарных на двух спецмашинах. Огонь потушили за 10 минут. Во время инцидента никто не пострадал за исключением самого авто: на фотографиях видно, что капот и салон маршрутки выгорели практически полностью.
Что именно послужило причиной пожара, пока не известно. Ведется проверка.
Маршрутка сгорела во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб
ИСТОЧНИК KP.RU