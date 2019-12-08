2019-12-08T18:30:38+03:00
Происшествия

Маршрутка сгорела во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Инцидент произошел неподалеку от заправки. Сложись обстоятельства чуть иначе - и могли бы быть жертвы [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Огонь мало что оставил от автомобиля. По каким причинам произошло возгорание, еще только предстоит установить. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.Огонь мало что оставил от автомобиля. По каким причинам произошло возгорание, еще только предстоит установить. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
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Жуткую картину довелось наблюдать сегодня около 15:00 водителям и пешеходам, оказавшимся возле заправки неподалеку от станции метро «Волковская». В нескольких метрах от АЗС полыхало маршрутное такси – оранжевые языки пламени охватили практически всю переднюю часть автомобиля.

- Маршрутка горит рядом с заправкой, - сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Хорошо, внутри не было людей – куда-то перегоняли пустую.

Сладить с пламенем своими силами водителю маршрутки не удалось. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС: восемь пожарных на двух спецмашинах. Огонь потушили за 10 минут. Во время инцидента никто не пострадал за исключением самого авто: на фотографиях видно, что капот и салон маршрутки выгорели практически полностью.

Что именно послужило причиной пожара, пока не известно. Ведется проверка.

Маршрутка сгорела во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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