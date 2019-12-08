Больше 1 000 дворников боролись с последствиями ночного снегопада в Санкт-Петербурге
Ночной снегопад натворил в Санкт-Петербурге бед: повалил несколько деревьев, заставил исчезнуть несколько дорог (в том числе крупных магистралей) и даже отправил в больницу сына певицы Валерии. Однако неожиданностью для коммунальщиков он не стал – уже ранним утром городские власти бросили на борьбу со стихией без пяти минут целый полк дворников.
- в Центральном районе в пик снегопада на дороги и тротуары было выведено около 100 человек и 61 машина спецтехники – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе районной администрации. – Ближе к утру количество рабочих выросло до 400.
Чуть более скромные результаты показали Кировский и Фрунзенский районы – 231 и 286 человек соответственно. Общее же количество машин составило 88 единиц.
Работы по ликвидации последствий снегопада велись и в других районах города. Посмотрим, что будет дальше – ведь синоптики обещают городу еще одну снежную ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU