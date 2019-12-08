Больше 1 000 дворников боролись с последствиями ночного снегопада в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 20:13 2019-12-08T20:13:21+03:00

На улицы Санкт-Петербурга для борьбы со снегом откомандировали больше 1 000 человек - практически пехотный полк. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 8 на 9 декабря история, скорее всего, повторится - синоптики обещают петербуржцам еще один снегопад

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Ночной снегопад натворил в Санкт-Петербурге бед: повалил несколько деревьев, заставил исчезнуть несколько дорог (в том числе крупных магистралей) и даже отправил в больницу сына певицы Валерии. Однако неожиданностью для коммунальщиков он не стал – уже ранним утром городские власти бросили на борьбу со стихией без пяти минут целый полк дворников.

- в Центральном районе в пик снегопада на дороги и тротуары было выведено около 100 человек и 61 машина спецтехники – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе районной администрации. – Ближе к утру количество рабочих выросло до 400.

Чуть более скромные результаты показали Кировский и Фрунзенский районы – 231 и 286 человек соответственно. Общее же количество машин составило 88 единиц.

Работы по ликвидации последствий снегопада велись и в других районах города. Посмотрим, что будет дальше – ведь синоптики обещают городу еще одну снежную ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU